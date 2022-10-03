أوليغارشي سابق عمل مع بوتين يوضح لـCNN خطورة تهديداته: ليست خدعة

دبلوماسية تحذر من أن الأسوأ قادم من بوتين.. ومحلل يتوقع ما يمكن أن يفعله

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أوضح الأوليغارشي السابق، ميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان في وقت من الأوقات أثرى أثرياء بلاده قبل أن يسجن 10 سنوات بتهم تهرب ضريبي، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قام بخطوة خطيرة وأن تهديداته باستخدام السلاح النووي ليست خدعة.

جاء ذلك في مقابلة لخودوركوفسكي مع الزميل فريد زكريا على CNN حيث قال: "بوتين في وضع صعب الآن، إذا خسر في أوكرانيا سيخسر بذلك السلطة ومن المحتمل أن يخسر حياته أيضا وبذلك فإن استعداده لاستخدام أي وسيلة متاحة لديه ليس خداعا.."

وتابع قائلا: في الوقت ذاته فإن حقيقة أنه أعلن التعبئة تعني أنه وفي المستقبل القريب لا يخطط لاستخدام السلاح النووي ومن غير المحتمل أن يكون ذلك على الأجندة قبل بداية العام المقبل.."

وأضاف: "اعتقد أنه إذا لم تحقق التعبئة الرغبة بالفوز فإن مسألة استخدام سلاح نووي تكتيكي ستكون على الأجندة.. عندما دعا (بوتين) للتعبئة قام بخطوة خطيرة للغاية فهو قام بتقديم السلاح للناس العاديين، من هم هؤلاء الناس العاديون؟ عندما يصلون إلى ساحة المعركة ويعلمون ما يحصل هناك فيمكنهم بسهولة إعادة توجيه أسلحتهم ضد الكرملين بحد ذاته وهذا أمر سبق وحصل في تاريخ روسيا.."