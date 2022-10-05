(CNN)-- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مرسومًا يضع محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا تحت سيطرة الدولة الروسية - ويعدل دستور البلاد من خلال قبول مناطق جديدة في الاتحاد الروسي.

كما أصدر بوتين تعليمات إلى مجلس الوزراء لتحديد كيفية تنظيم وتشغيل محطة زاباروجيا - التي تخضع للسيطرة العسكرية الروسية منذ مارس / آذار - حتى عام 2028.

يشار إلى أن ضم زابوريزهزهيا وثلاث مناطق أخرى إلى روسيا تمت إدانته على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي باعتباره "زائف"، ووصفته الغالبية العظمى من الحكومات بأنه مخالف للقانون الدولي.

ودفعت المواجهة حول وضع المحطة، والقصف الذي ألحق أضرارًا ببعض المنشآت فيها، الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتدخل.

وبينما كان بوتين يوقع المرسوم، قالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، إنرجواتوم، إن رئيسها سيتولى مهام المدير العام للمحطة.

قال بترو كوتين، رئيس إنرجواتوم، في خطاب بالفيديو لموظفي المحطة: "وفقًا للتشريعات الحالية والموافقة والوثائق التنظيمية، قررت تولي مهام المدير العام لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وقال إن إدارة المصنع ستنقل مباشرة إلى كييف بعد احتجاز المسؤولين الروس للمدير العام للمحطة إيهور موراشوف. كما أشار المسؤول إلى أنه سيتم حل المشكلات التشغيلية في المصنع من قبل الموظفين الفنيين بالاتفاق مع المكتب المركزي للشركة.

وأضاف كوتين: "بلا شك، عملنا ومصيرنا وبيوتنا ومستقبلنا مع أوكرانيا كما هو الحال دائمًا. سنواصل العمل وفقًا للتشريعات الأوكرانية، في نظام الطاقة الأوكراني، في إنرجواتوم. لا تشك في ذلك!"

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن موراشوف لن يواصل مهامه في محطة الطاقة النووية بعد إطلاق سراحه من الاعتقال الروسي.

المحطة النووية، التي تضم ستة مفاعلات، هي الأكبر في أوروبا. لا يزال الفنيون الأوكرانيون يديرونها، لكن الضم القسري لزاباروجيا يعني أنه وفقًا للقانون الروسي، فهو موجود الآن على الأراضي الروسية.

في سياق متصل، يعتزم رئيس وكالة الطاقة الذرية التوجه إلى كييف على وجه السرعة، الأربعاء، بعد أن وقع الرئيس الروسي مرسومه.

وغرد روفائيل غروسي عبر تويتر: "في طريقنا إلى كييف لعقد اجتماعات مهمة".