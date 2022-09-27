مراسل CNN ينقل المشهد على بعد 100 متر من مواقع روسيا في أوكرانيا.. هذا ما شاهده

موسكو، روسيا (CNN)-- قال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل إن الجنود الروس الذين يقتلون في الحرب بأوكرانيا سيتطهرون من كل ذنوبهم.

قال كيريل خلال مراسم القداس يوم الأحد: "نعلم أن الكثيرين يموتون اليوم في ميادين الحرب الضروس"، مضيفا أن "الكنيسة تصلي من أجل أن تنتهي هذه المعركة في أقرب وقت ممكن، وحتى يقتل أقل عدد ممكن من الإخوة في هذه الحرب بين الأشقاء".

وأضاف: "في الوقت نفسه، تدرك الكنيسة أنه إذا كان الشخص مدفوعًا بإحساس بالواجب لأداء قسم الوظيفة، ويظل وفيا لدعوته ويفي بما يأمره به واجبه، فإذا مات إنسان خلال أداء واجبه، فلا شك أنه قام بتضحية، فهو يضحى بنفسه من أجل الآخرين، وأنا واثق من أن مثل هذه التضحية تغسل كل الذنوب التي ارتكبها الإنسان".

ويشار إلى أن كلمة كيريل تأتي بعد أيام من إعلان الرئيس الروسين فلاديمير بوتين "تعبئة جزئية" فورية للمواطنين، لتجنيد 300 ألف جندي إضافي، في خطوة تصعيدية للغزو بأوكرانيا.