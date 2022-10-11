نشر الثلاثاء ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2022

"معروف بوحشيته حتى ضد زملائه".. من هو قائد جيش بوتين الجديد في أوكرانيا؟

بوتين تحت الضغط.. ما هي الخطوة التالية للرئيس الروسي وهو يواجه الهزائم في أوكرانيا وانتقادات في الداخل؟

(CNN)-- تعهد رؤساء حكومات مجموعة السبع بمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و "المسؤولين" عن الموجة الأخيرة من الهجمات في أوكرانيا، حسبما قال قادة المجموعة في بيان مشترك عقب اجتماع افتراضي الثلاثاء.

كما التزمت دول مجموعة السبع بدعم أوكرانيا "للمدة التي تستغرقها"، بينما وعدت بمواصلة تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني.

وأكّدت دول المجموعة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أننا لا نردع وثابتون في التزامنا بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها"، بحسب البيان.

وقال البيان: "سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني وسنقف بحزم مع أوكرانيا طالما استغرقت ذلك. نحن ملتزمون بدعم أوكرانيا في تلبية احتياجات التأهب لفصل الشتاء." قالت المجموعة.