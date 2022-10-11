من ولادته لزواجه بديانا إلى توليه العرش.. من هو ملك بريطانيا الجديد "تشارلز الثالث"؟

مستقبل غامض أمام النظام الملكي البريطاني في عهد تشارلز الثالث.. ما التحديات التي تواجهه؟

من أول لقاء بالملك تشارلز الثالث.. نظرة على كاميلا وكيف أصبحت الملكة القرينة في بريطانيا

(CNN)-- أعلن قصر باكنغهام، الثلاثاء، أن تتويج الملك تشارلز الثالث سيتم في السادس من مايو/ أيار من العام المقبل في وستمنستر أبي في لندن.

وقال القصر الملكي، في بيان، إن حفل التتويج سيكون أكثر حداثة من التتويج الملكي السابق وسيتطلع إلى المستقبل. وأضاف أن المناسبة ستظل "متجذرة في التقاليد العريقة والمسابقة".

سيقيم رئيس أساقفة كانتربري، جاستين ويلبي، الحفل الذي سيشهد تتويج تشارلز إلى جانب زوجته كاميلا، الملكة القرينة.

بينما يتولى الملك تشارلز الثالث العرش، تنتظر العائلة المالكة تغييرات كبيرة.

خلال الحدث، سيتم "مسح الملك ومباركته وتكريسه" من قبل رئيس أساقفة كانتربري - وهو التقليد الذي أجرى في معظم التتويج الملكي منذ عام 1066، وفقًا للبيان.

وأضاف القصر: "احتفظ الحفل بنسق مماثل لأكثر من ألف عام، ومن المتوقع أن يتضمن حفل تتويج العام المقبل نفس العناصر الأساسية مع الاعتراف بروح عصرنا".

أصبح تشارلز، 73 عامًا، ملكًا لبريطانيا الشهر الماضي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

بعد أيام من وفاتها، تم تسمية تشارلز رسميًا كملك جديد للمملكة المتحدة في حفل أقيم في قصر سانت جيمس.

ومع ذلك، فقد تم تحديد موعد تتويجه العام المقبل لإتاحة فترة مناسبة من الوقت للحداد على الملكة الراحلة والتخطيط للاحتفال.

لم يكشف القصر عن تفاصيل محددة حول التتويج، لكن تساءل البعض عما إذا كان الملك ينوي جعله أكثر شمولاً مع عكس رؤيته للنظام الملكي في المستقبل.

قال الملك تشارلز في وقت سابق إنه يرى أنه على بريطانيا "واجبًا إضافيًا" يتمثل في "حماية التنوع في بلدنا".