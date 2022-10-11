روسيا تقلل من أهمية مشاركة قوات بيلاروسيا في حرب أوكرانيا

خبير عسكري: بيلاروسيا يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في سقوط كييف

لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا يرد بطريقة صادمة على مذيع CNN بعد سؤاله عن دعم بلاده لروسيا

(CNN)-- قلل مسؤول روسي من أهمية مشاركة القوات البيلاروسية في "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو، وهو المصطلح الذي استخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإشارة إلى غزو بلاده لأوكرانيا.

وقال أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، يوم الاثنين إنه "لا حاجة لأن تنضم بيلاروسيا إلى روسيا".

وتأتي تصريحات كارتابولوف بعد أن أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده وروسيا "ستنشران مجموعة مشتركة من القوات لتعميق التعاون العسكري بين البلدين"، كما زعم لوكاشينكو أن "أوكرانيا تخطط لمهاجمة الأراضي البيلاروسية".

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن "هذه المعلومات غير صحيحة".

وأوضح كارتابولوف أن نشر القوات المشتركة جاء في المقام الأول ردا على تصرفات بولندا، التي قال إنها بدأت في نشر تشكيلات على الحدود مع بيلاروسيا.

وقال: "يهدف الانتشار إلى التخفيف من مخاوف ألكسندر جريجوريفيتش لوكاشينكو وإخواننا البيلاروسيين، بالطبع، لا يمكننا أن نبقى غير مبالين هذه ليست مجموعة جديدة، تم توفيرها في إطار دولة الاتحاد".

وأضاف: "لقد تم اتخاذ قرار ببساطة بناء على طلب من رئيس بيلاروسيا لنشر هذه المجموعة، ومن السابق لأوانه تحديد إلى أي مدى، سيتخذ القرار من قبل هيئة الأركان العامة في بلادنا".

وردا على سؤال حول تصريحات لوكاشينكو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "التفاعل في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع، يناقش باستمرار في سياق الاتصالات الثنائية بين بوتين ولوكاشينكو".