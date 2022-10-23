ريشي سوناك يعلن ترشحه لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا

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نشر الأحد ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2022

لندن، بريطانيا (CNN) – أعلن مستشار الخزانة السابق في بريطانيا، ريشي سوناك، ترشحه لزعامة حزب المحافظين ما سيعني ترشحه بشكل تلقائي إلى منصب رئاسة الوزراء، الأحد.

ويحاول سوناك تعويض خسارته الانتخابات الماضية أمام رئيسة الوزراء المستقيلة، ليز تراس.

ونجح مستشار الخزانة السابق بجمع 100 ترشيح من حزبه، وهو الحد الأدنى المطلوب للترشح لزعامة الحزب.

وقال سوناك عبر تويتر: "الممكلة المتحدة دولة عظيمة، لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة، لذلك أنا أترشح لزعامة حزب المحافظين ولأكون رئيس وزرائكم المقبل، أريد أن أصلح الاقتصاد، وتوحيد حزبنا وأن أقدم لبلادنا".