نشر الأحد ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2022

لماذا حذر بايدن من حرب "نهاية العالم" الآن ردًا على تهديدات بوتين النووية؟

(CNN)-- نفى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الأحد، مزاعم نظيره الروسي سيرجي شويغو بأن أوكرانيا تخطط لتصعيد الصراع بمساعدة الدول الغربية.

أدلى شويغو بهذه المزاعم في مكالمة مع والاس، التي قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها أجريت بناء على طلب وزارة الدفاع الروسية.

وحذّر والاس شويغو من أن "مثل هذه الادعاءات لا ينبغي أن تستخدم كذريعة لتصعيد أكبر"، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وأضاف البيان أن والاس "لاحظ أن كلا الوزيرين كانا مهنيين ومحترمين أثناء المكالمة".

حذّر شويغو والاس من مخاوفه من أن أوكرانيا ستستخدم "قنبلة قذرة" ضد روسيا، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بشدة ما طرحته روسيا حول أن بلاده ستستخدم مثل هذه القنبلة - وهو سلاح يجمع بين المواد المشعة والمتفجرات التقليدية.

وكتب كوليبا، في حسابه عبر تويتر الأحد،: "الأكاذيب الروسية بشأن أوكرانيا التي يُزعم أنها تخطط لاستخدام "قنبلة قذرة" سخيفة بقدر ما هي خطيرة. أولاً، أوكرانيا عضو ملتزم في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: ليس لدينا أي "قنابل قذرة"، ولا نخطط للحصول على أي منها. ثانيًا، غالبًا ما يتهم الروس الآخرين بما يخططون له بأنفسهم".

جاء تصريح كوليبا بعد وقت قصير من ادعاء وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، في حديثه مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في مكالمات هاتفية منفصلة، الأحد.