بايدن يعلق على نفي بوتين التخطيط لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن الأسلحة الكيميائية أوالنووية بأنها "خطيرة".

وقال بايدن، خلال مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية Nextstar، عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن بوتين لن يستخدم الأسلحة الكيماوية أوالنووية: "لقد كان خطيرا للغاية في كيفية تعامله مع هذا الأمر، يمكنه إنهاء كل هذا: اخرج من أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي زعم، في وقت سابق من يوم الخميس، في حديثه في منتدى "نادي فالداي"، في موسكو، أن بلاده لم "تتعمد قول أي شيء" بشأن استخدام الأسلحة النووية، ونفى أن تكون روسيا تخطط لاستخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا.

وذكر: "لم نقل أي شيء عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا لقد استجبنا فقط بإشارات إلى التهديدات النووية من قبل القادة الغربيين".

وقال بوتين متهما الحكومات الغربية، بما في ذلك رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، بالضلوع في "ابتزاز نووي" ضد روسيا، كما اتهم الغرب بـ"إجبار موسكو على استخدام الأسلحة النووية" للتأثير على الدول المحايدة ضد روسيا، وشدد على أن العقيدة العسكرية الروسية تسمح فقط باستخدام الأسلحة النووية لأغراض "الدفاع".

وكرر مزاعم روسيا التي لا أساس لها من الصحة بأن أوكرانيا كانت تصنع قنبلة قذرة (التي تجمع بين المتفجرات التقليدية مثل الديناميت والمواد المشعة مثل اليورانيوم) لاستخدامها على أراضيها وإلقاء اللوم على موسكو في ذلك.

وفي المقابل، تقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن هذا الاتهام لا صحة له.