غارات روسيا على أوديسا.. ما بدائل أوكرانيا في ظل مخاوف من انهيار اتفاق الحبوب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهدت تركيا بمواصلة العمل باتفاق الحبوب لنقل القمح من الموانيء الأوكرانية، قائلة إن انسحاب روسيا من الاتفاق "لن يكون مفيدًا".

ويخطط وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، للحديث إلى نظيره الروسي هذا المساء، بعد قرار روسيا بتعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، حسب بيان لوزارة الدفاع التركي الاثنين.

في بيان مكتوب، قالت الوزارة إن أكار سوف يتحدث إلى السلطات الأوكرانية وكذلك وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، مساء اليوم.

وقال أكار: "تعليق هذه المبادرة لن يفيد روسيا، أوكرانيا، أو أي حد آخر. نحن نواصل محادثاتنا مع وزير الدفاع الأوكراني ووزير الدفاع الروسي. سوف نتحدث إليهما ومحاولة ضمان استمرار هذه المبادرة".

في وقت سابق الاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للجمهور، أن أنقرة ملتزمة بالمحاولة والحفاظ على مبادرة حبوب البحر الأسود قيد التشغيل رعم انسحاب موسكو.

وغادرت 12 سفينة الموانىء الأوكرانية، الاثنين، حاملة 354 ألف طن من الحبوب، ومنتجات زراعية أخرى في طريقها إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، حسب بيان وزارة البنة التحتية عبر فيسبوك.