روسيا توضح متى يمكنها استخدام الأسلحة النووية

لماذا حذر بايدن من حرب "نهاية العالم" الآن ردًا على تهديدات بوتين النووية؟

(CNN)-- قالت روسيا، يوم الأربعاء، إن عقيدتها النووية "لن تسمح إلا باستخدام السلاح النووي بطريقة دفاعية بطبيعتها، وفقا لمبادئ صارمة تسعى إلى تحقيق أهداف دفاعية فقط".

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الروسية فإن الجيش الروسي "يسترشد بصرامة وثبات بمبدأ أن الحرب النووية لا يمكن كسبها ويجب عدم خوضها أبدا".

وأضافت الوزارة أن "المقاربات العقائدية الروسية في هذا المجال محددة بأقصى درجات الدقة ولا تسمح بمجال تفسير موسع".

وتابعت أن "هذه الأساليب تسمح لروسيا افتراضيا باللجوء إلى الأسلحة النووية حصرا ردا على عدوان يتضمن استخدام أسلحة دمار شامل أو عدوان باستخدام أسلحة تقليدية عندما يكون وجود الدولة ذاته في خطر".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في البيان "على التزامنا بشكل كامل بالبيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباقات التسلح في 3 يناير/ كانون الثاني 2022".

وقالت وزارة الخارجية: "نحث الدول النووية على أن تظهر عمليا استعدادها للعمل على حل هذه المهمة ذات الأولوية القصوى والتخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية لبعضها البعض وتشجيع الاستفزازات بأسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة".