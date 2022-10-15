أوكرانيا: نطور تكنولوجيا جديدة لمواجهة الطائرات بدون طيار الإيرانية

ما هي طائرات كاميكازي؟ وكيف قلب الأوكرانيون الطاولة على الروس باستخدامها؟

(CNN)-- قالت أوكرانيا إنها تطور تكنولوجيا جديدة لمواجهة الهجمات التي تشنها روسيا بالطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع.

وذكر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، يوم الجمعة، أنه يعتقد أن روسيا تمتلك حاليا حوالي 300 طائرة هجومية إيرانية الصنع، وأضاف: "هم يحاولون شراء بضعة آلاف أخرى من هذه الطائرات، سنرى ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا، ولكن علينا الاستعداد".

وتابع: "نحن نطور أنظمة لمواجهتها حيث نقوم بتفكيك الطائرات ومعرفة الأنظمة الإلكترونية الموجودة بداخلها، وبالتالي نجهز إجراءات مختلفة ضدها".

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية، ناتاليا هومينيوك، يوم الخميس، إن الروس يستخدمون طائرات بدون طيار إيرانية من طراز "كاميكازي" في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت في المنطقة الجنوبية 109 طائرات مسيرة، وأصابت 33 هدفا، وكان معظمها يستهدف البنية التحتية المدنية.

وذكرت: "الروس يحاولون استخدام هذه الطائرات بدون طيار ضد مرافق البنية التحتية الحيوية، لحرماننا من الماء والحرارة والكهرباء، ويتوافق هذا مع خصائص الطائرات الكاميكازي".