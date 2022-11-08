كل ما قد تحتاج معرفته عن الانتخابات الأمريكية النصفية 2022

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(CNN)-- تتمتع الأحزاب السياسية بسلطة أكبر عندما تسيطر على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من خلال الفوز بأغلبية المقاعد في ذلك المجلس. الحزب المسيطر يتحكم في اللجان التي تكتب التشريعات وتقرر الإجراءات التي ستحصل على تصويت في مجلس الشيوخ.

في مجلس النواب، يتمتع الحزب الذي يمتلك 218 مقعدًا على الأقل بالأغلبية، وعلى افتراض أنه يمكن أن يتحد خلف مرشح واحد، يختار رئيس مجلس النواب. في مجلس الشيوخ، يتمتع الحزب الذي حصل على 51 صوتًا بالأغلبية.

تعد أغلبية الديموقراطيين في الكونغرس ضعيفة للغاية حاليًا: مجلس الشيوخ منقسم بنسبة 50-50 (مع تصويت نائب الرئيس كامالا هاريس لكسر التعادل يمنحهم ميزة)، وسيطرة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على مجلس النواب تقع على هامش ضئيل. في عام 2022، تم طرح جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 و35 من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعدًا.

لماذا لا يُنتخب سوى ثلث أعضاء مجلس الشيوخ؟ يخدم أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات، وتجرى انتخابات فيدرالية كل عامين. المقاعد مقسمة إلى ثلاث فئات، ويخضع حوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ للاقتراع كل عامين. تتميز انتخابات 2022 بأعضاء مجلس الشيوخ من الفئة الثالثة. انظر تصنيفات السباق من خلال الانتخابات الداخلية.

لماذا يطرح جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 مرشحًا للانتخاب كل عامين؟ مجلس النواب هو ذراع الحكومة الفيدرالية الأقرب للناخبين. يتيح ترشيح أعضاء مجلس النواب للانتخابات كل عامين للناخبين سيطرة مباشرة وفورية على توجهات حكومتهم.