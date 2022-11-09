مسؤول أمريكي يوضح خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا: فقد نصف الدبابات

بوتين يصعد جهوده في أوكرانيا.. ويرسل أسرى روس مصابين بأمراض معدية إلى الخطوط الأمامية

نافذة نادرة على غزو روسيا الكارثي.. طبيب يكشف لـCNN خبايا الخسائر الفادحة والإصابات التي تعرض لها جنود بوتين بأوكرانيا

(CNN)-- قال كولن كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة، يوم الثلاثاء، إن روسيا ربما فقدت نصف دباباتها، واستخدمت غالبية أسلحتها الموجهة في حرب أوكرانيا التي وصفها بأنها أصبحت "فشلا استراتيجيا هائلا" للكرملين.

وأضاف كال لصحفيين في إطار مشروع جامعة جورج واشنطن لوسائل الإعلام والأمن القومي: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين فشل، وروسيا ستخرج من هذه الحرب أضعف مما دخلت فيها."

وتابع أن موسكو "تكبدت عشرات الآلاف من الضحايا منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير، أكثر مما عانته في أفغانستان".

وذكر المسؤول الأمريكي: "الروس فقدوا على الأرجح نصف دباباتهم، واستخدموا غالبية ذخائرهم الموجهة في أوكرانيا، وستجعل العقوبات من الصعب عليهم إعادة بناء جيشهم إلى ما كان عليه قبل الحرب ".

وقال: "بوتين خاض هذه الحرب محاولا القضاء على أوكرانيا كدولة ديمقراطية مستقلة وذات سيادة، ولقد فشل، وهذا لن يتغير، أوكرانيا ذات سيادة ومستقلة وديمقراطية وستستمر ".

وأشار كال إلى أن هناك دعما كبيرا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأوكرانيا، ولكن شكل هذا الدعم وما الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا في المستقبل قد يتغير.