دبي، الإمارات العربية المتحدة، (CNN)--قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "يجب أن يحترم الإعلان الذي أصدرته روسيا بشأن حادث الصاروخ الذي سقط على بولندا"، وهو ما أثار تصريحات دولية وغربية، ومساع من حلف شمال الأطلسي "ناتو" لعقد اجتماع طارئ لبحث الحادث.

وقال أردوغان، يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي في بالي بإندونيسيا على هامش قمة مجموعة العشرين: "إننا نأخذ على محمل الجد بيان روسيا بأنه" لا علاقة لهم بهذا الأمر".

وتابع: "هذا الصباح عندما التقيت بالمستشار الألماني أولاف شولتز، اتفقنا أيضًا على أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق".

وأوضح الرئيس التركي أنه "من المهم لنا أن روسيا قالت إنها لا علاقة لها بذلك"، وأكد أنه يحترم ويؤمن بموقف روسيا بشأن الحادثة الصاروخية في بولندا".

كما أشار الرئيس التركي إلى أن بعض دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" ، ناقشت الحادثة الصاروخية ورأت أنه لا علاقة لروسيا بها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت إطلاق القوات الروسية أي صواريخ باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية – البولندية، ووصفت الحادث بأنه "استفزاز متعمد".

من جانب آخر، قال أردوغان إنه يتوقع أن يناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مسألة تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، لمدة عام، بعد عودته من قمة العشرين.