دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نجحت الهند في إطلاق أول صاروخ تجاري طوره القطاع الخاص بالبلاد إلى الفضاء صباح الجمعة، وتبلغ سرعته 5 أضعاف سرعة الصوت، في خطوة مهمة من أجل بناء وتطوير صناعة فضاء تجارية في الهند.

والصاروخ يطلق عليه اسم "فيكرام-إس"، تكريما للفيزيائي الفلكي الهندي فيكرام سارابهاي، الذي يعتبر مؤسس برنامج الفضاء الهندي، وطورت الصاروخ شركة الفضاء الناشئة (سكاي روت)، وتم إطلاق الصاروخ بدعم من منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

وقالت الشركة: "سيساعد إطلاق الصاروخ في اختبار والتحقق من صحة غالبية التقنيات في سلسلة فيكرام لمركبات الإطلاق الفضائية من الفئة المدارية، بما في ذلك العديد من الأنظمة الفرعية والتقنيات التي سيتم اختبارها عبر مرحلتي ما قبل وبعد الإقلاع".

وتم إطلاق الصاروخ الذي يبلغ وزنه 546 كيلوجرامًا من ميناء سريهاريكوتا الفضائي، ووصل إلى ارتفاع 89.5 كيلومترًا. وحتى الآن، تهيمن منظمة أبحاث الفضاء الهندية التي تديرها الدولة على صناعة الفضاء في البلاد، في حين يمثل صاروخ شركة "سكاي روت" بداية تفتح الطريق أمام القطاع أمام الشركات الخاصة.

وأظهرت لقطات فيديو الصاروخ وهو ينطلق من مركز الفضاء مخلفا وراءه عمودا من الدخان والنار. وقال مسؤولون إنه سقط في خليج البنغال بعد نحو 5 دقائق من إطلاقه.

وقال باوان كومار تشاندانا، الشريك المؤسس لشركة "سكار روت" الناشئة بعد الإطلاق، إن هذه المهمة لا ترمز فقط إلى أول إطلاق صاروخ خاص في الهند، بل إنها أيضًا "إمكانات الهند الجديدة".