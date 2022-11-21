دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الاثنين، بأن تغيير السلطة الأوكرانية الحاكمة ليس أحد أهداف "العملية الخاصة"، التي تشنها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن "روسيا تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها في العملية العسكرية الخاصة، وإنه يمكن تحقيق هذه الأهداف بطرق مختلفة".

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال لـCNN حول تعليقات أدلى بها السيناتور الروسي كونستانتين كوساتشيف، في وقت سابق الاثنين، وقال فيها إن تطبيع العلاقات مع أوكرانيا، يمكن أن يحدث فقط، إذا كان هناك "تغيير النظام" في كييف.

وعند تكرار السؤال عليه، عما إذا كان تغيير السلطة في أوكرانيا أحد أهداف العملية الخاصة، قال بيسكوف: "لا".

وقال السيناتور الروسي البارز كوساتشيف، في وقت سابق، إن أي تطبيع للعلاقات مع أوكرانيا، لا يمكن أن يحدث إلا بعد تغيير القيادة الأوكرانية.

وأضاف كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: "لا أتوقع أي شيء جيد من النظام الحالي في كييف، إنهم محاصرون في أفعالهم وأيديولوجيتهم السابقة، وليس لديهم حرية المناورة، وأعتقد أن أي تطبيع محتمل للعلاقات، يمكن أن يحدث فقط بعد تغيير السلطة في أوكرانيا، ونأمل أن تكون تلك العملية دستورية في المرة القادمة". وذلك بحسب تصريحاته التي نشرتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وحذر كوساتشيف من أن سكان المناطق الأوكرانية، بما في ذلك أوديسا ودنيبروبيتروفسك، "قد يغيرون رأيهم إذا استمرت السلطات في معاملتهم كإرهابيين أو انفصاليين ورفضت الدخول معهم في حوار". وأضاف: "يمكن أن يتغير الكثير إذا توقفت كييف عن التحدث معهم بلغة القوة".

