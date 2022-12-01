في مقابلة حصرية مع CNN.. ماذا قال جونسون عن ما تحتاجه أوكرانيا في الحرب مع روسيا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية إجراء توسيعا كبيرا في التدريب الذي يقدمه الجيش الأمريكي للقوات الأوكرانية، بما في ذلك تدريب ما يصل إلى 2500 جندي أوكراني شهريًا بقاعدة أمريكية في ألمانيا، وفقًا لما ذكره العديد من المسؤولين الأمريكيين.

وإذا تم اعتماد هذه الخطوة، فإن ذلك يمثل زيادة كبيرة ليس فقط في عدد الأوكرانيين الذين تدربهم أمريكا، ولكن أيضًا في نوع التدريب الذي يتلقونه، إذ ومنذ بدء الصراع في فبراير/شباط، دربت الولايات المتحدة بضعة آلاف فقط من الجنود الأوكرانيين، معظمهم في مجموعات صغيرة على أنظمة وأسلحة محددة فقط.

وبموجب البرنامج الجديد إذا ما تم اعتماده، ستبدأ الولايات المتحدة في تدريب مجموعات أكبر بكثير من الجنود الأوكرانيين على تكتيكات ساحة المعركة الأكثر تعقيدًا، بما في ذلك كيفية تنسيق مناورات المشاة بدعم المدفعية وهو تدريب "أكثر كثافة وشمولية" مما كانت تتلقاه أوكرانيا في بولندا أو المملكة المتحدة بحسب مصدر مطلع على الاقتراح.

ورفض مسؤول رفيع في إدارة بايدن التعليق على تفاصيل التخطيط، قائلا في تصريح لشبكة CNN: "لن نستبق القرارات التي لم يتم اتخاذها، لكننا نبحث باستمرار عن طرق للتأكد من أن الأوكرانيين لديهم المهارات التي يحتاجونها للنجاح في ساحة المعركة حيث تدافع أوكرانيا عن أراضيها من العدوان الروسي".