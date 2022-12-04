مشرّع روسي يرد على تحديد أوروبا سقفًا لسعر النفط

نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

موسكو، روسيا (CNN)-- زعم المشرّع الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن الاتحاد الأوروبي يهدد أمنه بقطاع الطاقة من أجل المصالح الأمريكية وينتهك قوانين السوق من خلال فرض سقف أسعار على النفط الروسي.

جاء ذلك في تصريح لسلوتسكي أدلى به لوكالة أنباء "تاس" الروسية الحكومية، الجمعة، حيث قال: "الاتحاد الأوروبي يعرض أمن الطاقة الخاص به للخطر.. لم يضعوا سقفاً بل وصلوا إلى القاع مرة أخرى.. ولماذا؟ لإرضاء طموحات شركائهم في الخارج.."

وتابع سلوتسكي: "لا توجد قيود مقبولة على الأسعار.. لن تكون هناك إمدادات نفطية للدول بموجب شروط سقف الأسعار، حتى لو كان ذلك أكثر ربحية".

وتأتي تصريحات المشرع الروسي بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، حسبما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الوضع لشبكة CNN يوم الجمعة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد قال في تصريح سابق له بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن روسيا لن تزود الطاقة لتلك الدول التي ستضع قيودًا على أسعارها.