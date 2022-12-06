بوتين يوقع قانونا لمنع تنظيم الاحتجاجات في عدد من الأماكن العامة

نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

مستلقيًا على الأرض.. شاهد بوتين يطلق النار من بندقية قنص في حقل رماية

شاهد كيف رد بايدن على سؤال CNN إن كان بوتين يتصرف بعقلانية

(CNN)-- جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الصعب تنظيم احتجاجات في البلاد من خلال التوقيع على قانون جديد يحظر أي نوع من التظاهرات في مجموعة من الأماكن العامة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، يوم الاثنين، إنه سيتم حظر الاحتجاجات في المباني الحكومية والجامعات والمدارس وبالقرب من الكنائس والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية ومنشآت البنية التحتية.

وفي السابق، كان يُمنع عقد التجمعات بالقرب من القصور الرئاسية والمحاكم والسجون وخدمات عمليات الطوارئ.

ويمكن للسلطات بالإضافة إلى ذلك فرض المزيد من الحظر على المظاهرات.

ووفقا لوكالة الإعلام الروسية، وقع بوتين ما يقرب من 50 قانونا، يوم الاثنين.