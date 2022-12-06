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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسيكي، الثلاثاء، إن "الطريق إلى الاستقلال لبلاده، يمر عبر مدينتي دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم"، وذلك خلال تفقده قواته التي تقاتل الجيش الروسي في شرق أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على إنستغرام، أنه يزور القوات في دونباس بشرق أوكرانيا، وقال:" أعتقد أنه في المرة القادمة سنلتقي في دونيتسك الأوكرانية،ولوغانسك، أنا متأكد من القرم أيضًا".

وقال الرئيس الأوكراني وهو يقف أمام لافتة على الطريق لمدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا، إن "طريق الاستقلال يكمن في دونيتسك ولوغانسك وبالطبع شبه جزيرة القرم".

وخلال تصريحاته من شرق البلاد للاحتفال بيوم القوات المسلحة الأوكرانية، أشار زيلينسكي إلى أنه يرغب في الاحتفال باليوم المقبل للقوات المسلحة "تحت سماء هادئة" في ميدان الاستقلال، وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

يأتي هذا بينما قال الكرملين، الثلاثاء، إنه يتفق مع الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى إقرار سلام دائم في أوكرانيا، غير أنه لا يرى فرصة لإجراء مفاوضات في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "بخصوص أن النتيجة ينبغي أن تكون التوصل إلى سلام عادل ودائم، فإننا نتفق مع ذلك. أما فيما يتعلق بفرص الدخول في مفاوضات من أي نوع، فإننا لا نرى أيا منها في الوقت الحالي"، وأضاف أنه سيتعين أن تحقق روسيا أهداف "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا أولاً قبل إجراء محادثات مع أي شركاء محتملين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في مقابلة، الاثنين، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي "بشكل شبه مؤكد بالطرق الدبلوماسية" والمفاوضات، مضيفا أن هناك حاجة إلى "سلام عادل ودائم".