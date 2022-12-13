دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤول عسكري أمريكي كبير، الإثنين، إن القوات الروسية اضطرت إلى اللجوء إلى ذخيرة مدفعية عمرها 40 عامًا لأن إمداداتها من الذخائر الجديدة "تتضاءل بسرعة".

وأضاف المسؤول، متحدثا للصحفيين: "القوات الروسية تقوم بتحميل الذخيرة، على أمل أن تنطلق أو تنفجر عندما تسقط". وأوضح المسؤول: "إننا نقدر، أنه في ظل معدل إطلاق النار الذي تستخدمه روسيا من ذخائرها المدفعية والصاروخية، فيما يتعلق بالذخيرة المدفعية والصواريخ الصالحة للاستخدام بالكامل، فمن المحتمل أن تفعل ذلك حتى أوائل عام 2023".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة الأمريكية، تقدر أن الجيش الروسي "سيكافح لتجديد احتياطه من ذخيرة المدفعية والصواريخ الصالحة للاستخدام بالكامل، وهذا جزء من سبب قيام روسيا بالتواصل مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية، لمحاولة الحصول على بعض الذخيرة التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر".

وأشار المسؤول إلى أن روسيا، سحبت من "مخزونها القديم من الذخيرة" منذ بداية غزو أوكرانيا لاستخدامه في هجماتها. وأضاف المسؤول: "لقد رأينا ذلك، منذ غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، استخرج الروس من مخزون الذخيرة المتقادم، مما يشير إلى أنهم على استعداد لاستخدام تلك الذخيرة القديمة، التي تم إنتاج بعضها في الأصل قبل 40 عامًا".