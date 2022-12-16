عقوبات أمريكية تستهدف "أحد أغنى أغنياء روسيا" ومقربين من بوتين

(CNN)-- أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على أشخاص عينتهم موسكو في أوكرانيا، وأكثر من 20 حاكما روسيا، وفلاديمير بوتانين الذي يعد "أحد أغنى أغنياء روسيا"، ويُعتقد أنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن المستهدفين بالعقوبات هم 29 من رؤساء المناطق والحكام الروس، واثنين من أفراد عائلاتهم، وكيان مملوك لأحد أفراد الأسرة الذين كانوا "يساعدون في الغزو الروسي والسيطرة على الأراضي الأوكرانية"، وأضاف أن الحكام "يشرفون ويفرضون التجنيد على المواطنين في إطار التعبئة الأخيرة".

ولفت إلى أن العقوبات طالت الروس الذين عينهم الكرملين في مناصب في الأراضي الأوكرانية، مثل "وزير الداخلية" السابق لما يسمى بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" الانفصالية، الذي "قاد كتيبة قاتلت في ماريوبول وأشرف على عمليات معسكرات التي تسهل النقل القسري لمواطني أوكرانيا إلى روسيا".

وقال بلينكن إن "العقوبات تأتي بعد الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية الحيوية التي دمرت أوكرانيا، وتسببت في موت وتدمير غير عادي".

ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية شملت فلاديمير بوتانين، الذي وصفه بأنه "أحد أغنى أغنياء روسيا، وأحد المقربين من الرئيس بوتين".