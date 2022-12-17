(CNN)-- لاحظت تايوان ثغرة في خططها الدفاعية تزداد باطراد. وليس من السهل سدها بزيادة الميزانية أو شراء المزيد من الأسلحة.

تواجه الجزيرة الديمقراطية، التي يبلغ عدد سكانها 23.5 مليون نسمة، تحديًا متزايدًا في تجنيد عدد كافٍ من الشباب لتحقيق أهدافها العسكرية، وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المشكلة - جزئيًا على الأقل - ترجع إلى معدل المواليد المنخفض.

انخفض عدد سكان تايوان للمرة الأولى في عام 2020، وفقًا للوزارة، التي حذرت في وقت سابق من هذا العام من التجنيد لعام 2022 سيكون الأدنى في عقد من الزمان، وأن الانخفاض المستمر في عدد الشباب سيشكل "تحديًا كبيرًا" بالنسبة إلى مستقبل.

هذه أخبار سيئة في وقت تحاول فيه تايوان تعزيز قواتها لردع أي غزو محتمل من قبل الصين، التي كان حزبها الشيوعي الحاكم يُصدر ضجيجًا عدائيًا بشكل متزايد حول تصميمه على "إعادة توحيد" الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي - وهو ما لم يحدث أبدًا بأن سيطرت عليها - بالقوة إذا لزم الأمر.

وظلت الآفاق أكثر قتامة مع إصدار تقرير جديد من قبل مجلس التنمية الوطنية في تايوان يتوقع أنه بحلول عام 2035 يمكن للجزيرة أن تتوقع ما يقرب من 20000 مولود سنويًا أقل من 153820 التي سجلتها في عام 2021. بحلول عام 2035، ستتفوق تايوان أيضًا على كوريا الجنوبية.

غذي مثل هذه التوقعات الجدل حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة زيادة فترة الخدمة العسكرية الإلزامية التي يجب على الشباب المؤهلين خدمتها. حاليًا، للجزيرة قوة عسكرية محترفة مؤلفة من 162 ألف (اعتبارًا من يونيو/ حزيران من هذا العام) - أقل بـ 7000 من الهدف، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس التشريعي. بالإضافة إلى هذا العدد، يجب أن يخدم جميع الرجال المؤهلين أربعة أشهر من التدريب كجنود احتياط.

سيكون تغيير متطلبات الخدمة الإلزامية بمثابة منعطف رئيسي لتايوان، التي كانت تحاول سابقًا خفض التجنيد الإجباري وتقصير الخدمة الإلزامية من 12 شهرًا حتى عام 2018. ولكن يوم الأربعاء، قال وزير الدفاع الوطني التايواني تشيو كو- تشنغ، إن مثل هذه الخطط ستعلن قبل نهاية العام.

قوبلت هذه الأخبار بمعارضة بين بعض الطلاب الشباب في تايوان، الذين أعربوا عن إحباطهم عبر موقع PTT، النسخة التايوانية من موقع ريديت، حتى لو كان هناك دعم لهذه الخطوة بين الجمهور الأوسع.

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام التايوانية في مارس/ آذار من هذا العام أن معظم التايوانيين وافقوا على اقتراح بإطالة فترة الخدمة. ووجدت أن 75.9٪ من المستجيبين يعتقدون أنه من المعقول تمديدها لمدة عام. فقط 17.8٪ عارضوا.

يجادل العديد من الخبراء بأنه ببساطة لا يوجد خيار آخر.

قال سو تزويون، مدير معهد تايوان للدفاع الوطني وأبحاث الأمن، إنه قبل عام 2016، كانت مجموعة الرجال المؤهلين للانضمام إلى الجيش - إما كجنود محترفين أو كجنود احتياط - حوالي 110 آلاف. وقال إنه منذ ذلك الحي ، انخفض العدد كل عام ومن المرجح أن يصل المجموع إلى 74 ألف بحلول عام 2025.

وقال سو إنه في غضون العقد المقبل، يمكن أن ينخفض عدد الشباب المتاحين للتجنيد في الجيش التايواني بما يصل إلى الثلث.

واعتبر أن "هذه قضية أمن قومي بالنسبة لنا. عدد السكان آخذ في التناقص، لذلك نحن نفكر بجدية في استئناف التجنيد لتلبية احتياجاتنا العسكرية".

وأضاف: "نحن نواجه الآن تهديدًا متزايدًا (من الصين)، ونحن بحاجة إلى المزيد من القوة النارية والقوى العاملة".

مشكلة فريدة

معدل المواليد المنخفض في تايوان - 0.98 - أقل بكثير من 2.1 المطلوب للحفاظ على استقرار عدد السكان، لكنه ليس بعيدًا في شرق آسيا.

في نوفمبر/ تشرين الثاني، حطمت كوريا الجنوبية الرقم القياسي العالمي الخاص بها عندما انخفض معدل المواليد فيها إلى 0.79، بينما انخفض معدل المواليد في اليابان إلى 1.3 وبلغ معدل المواليد في الصين 1.15.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن هذا الاتجاه يمثل مشكلة فريدة للجيش التايواني، بالنظر إلى الحجم النسبي للجزيرة والتهديدات التي تواجهها.

كانت الصين تُصدر ضجيجًا عدوانيًا بشكل متزايد تجاه الجزيرة منذ أغسطس/ آب، عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي تايبيه بشكل مثير للجدل. بعد فترة وجيزة من وصولها إلى تايوان، أطلقت بكين أيضًا سلسلة من التدريبات العسكرية غير المسبوقة في جميع أنحاء الجزيرة.

منذ ذلك الحين، ظلت الأجواء ساخنة - لا سيما أن الزعيم الصيني شي جين بينغ قال في اجتماع رئيسي للحزب الشيوعي في أكتوبر/ تشرين الأول إن "إعادة التوحيد" أمر لا مفر منه وأنه يحتفظ بخيار اتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية".

وقال تشانغ يان تينغ، النائب السابق لقائد القوات الجوية التايوانية، إنه في حين أن معدلات المواليد المنخفضة كانت شائعة في جميع أنحاء شرق آسيا، فإن "الوضع في تايوان مختلف تمامًا" حيث كانت الجزيرة تواجه "ضغوطًا متزايدة (من الصين) وسيصبح الوضع أكثر حدة".

للولايات المتحدة قواعد عسكرية في اليابان وكوريا الجنوبية، بينما لا تواجه سنغافورة تهديدًا عسكريًا حادًا من جيرانها. وتواجه تايوان أكبر تهديد، كما أن انخفاض معدل المواليد سيجعل الوضع أكثر خطورة".

وافق روي لي، نائب المدير التنفيذي في معهد تشونغ هوا للأبحاث الاقتصادية في تايوان، على أن التهديدات الأمنية التي تواجه تايوان أكبر من تلك الموجودة في بقية المنطقة.

وأضاف: "الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لتايوان، لأن قاعدتنا السكانية أصغر من الدول الأخرى التي تواجه مشاكل مماثلة".

يبلغ عدد سكان تايوان 23.5 مليونا مقابل 52 مليونا في كوريا الجنوبية و 126 مليونا في اليابان و1.4 مليار في الصين.