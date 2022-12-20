بوتين يمنح جوائز رسمية رفيعة لحكام 4 مناطق أوكرانية تحت سيطرة روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، جوائز رسمية روسية، إلى حكام المناطق الأوكرانية الأربع بالوكالة، التي ضمتها روسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى أراضيها.

وفي الحفل الذي أقيم في الكرملين، تلقى رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، ورئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باشنيك، وكذلك رئيس منطقة زابوريجيا، يفغيني باليتسكي، ورئيس منطقة خيرسون فلاديمير سالدو أعلى الجوائز الحكومية للاتحاد الروسي، من بوتين. وقال بوشلين في خطاب الشكر: "سنفوز مع روسيا".

وقال بوتين في حفل تسليم جوائز الدولة في الكرملين: "أود أن ألفت الانتباه إلى وحدات الأجهزة الأمنية، التي بدأت عملها في المناطق الجديدة لروسيا، نعم، أنتم تواجهون مهمة صعبة الآن، فالوضع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومناطق خيرسون وزابوروجيا معقد للغاية، لكن الناس الذين يعيشون هناك، المواطنون الروس يعتمدون عليكم وعلى حمايتكم، وواجبكم هو أن تفعلوا كل ما في وسعكم لضمان سلامتهم واحترام حقوقهم وحرياتهم، ومن جانبنا، سنواصل توفير الوحدات الجديدة بمعدات وأسلحة حديثة، بالإضافة إلى أفراد ذوي خبرة".

وكان بوتين قد وقع في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قوانين ضم المناطق الأوكرانية الأربع التي تسيطر عليها روسيا جزئيًا، وتشمل جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون". وفي وقت سابق، صدق مجلسا البرلمان الروسي على معاهدات تجعل مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا جزءًا من روسيا.

وفي المقابل، قالت الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، إن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، زار بلدة بخاموت على الخطوط الأمامية، والتقى قادة الجيش وقدم جوائز للجنود الأوكرانيين. وأظهر مقطع فيديو نشره التلفزيون الحكومي، زيلينسكي وهو يرتدي زيا وسترة واقية من الرصاص، ويوزع الجوائز على الجنود.