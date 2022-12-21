السعودية تدعو حكومة طالبان للتراجع عن قرار منع تعليم الفتيات بالجامعات

شاهد.. مراسلة CNN تعود إلى أفغانستان وتروي ما حدث بعد عام من سيطرة طالبان

مسؤولة أمريكية عما ستقوم به طالبان في حال لم تلتزم الأفغانيات بالبرقع: رسالة تقشعر لها الأبدان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن "استغراب وأسف" المملكة العربية السعودية، لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، بقيادة حركة طالبان، بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.

ودعت الوزارة في بيان، الحكومة الأفغانية المؤقتة، إلى التراجع عن القرار، قائلة إنه "يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم، الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق".

وكان المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الأفغانية، ضياء الله الهاشمي، أكد لشبكة CNN، الثلاثاء، أن حكومة طالبان أوقفت التعليم الجامعي لجميع الطالبات في البلاد.

ونشرت وزارة التربية والتعليم خطابًا جاء فيه أن القرار اُتخذ في جلسة لمجلس الوزراء، وذكرت الرسالة أن الأمر سيصبح ساري المفعول على الفور.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه صور نُشرت، الأربعاء، العديد من الفتيات ينتظرن أمام جامعات في العاصمة الأفغانية كابول، في حين أغلقت قوات الأمن الجامعات في وجه الطالبات الجامعيات تنفيذا للقرار.