زيلينسكي: صواريخ باتريوت الأمريكية مهمة لتأمين المجال الجوي لأوكرانيا

نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن أنظمة صواريخ باتريوت التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستكون "خطوة مهمة للغاية" لتأمين المجال الجوي لبلاده.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، أن التركيز الرئيسي للمحادثات التي أجراها مع بايدن هو "تقوية أوكرانيا" وذكر أنه سيكون لديه "أخبار سارة" بسبب حزمة المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، وأكد أن "أقوى عنصر في هذه الحزمة هو صواريخ باتريوت".

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه ونظيره الأوكراني "يشتركان في نفس الرؤية" من أجل السلام في أوكرانيا.

وقال: "أعتقد أننا نتقاسم نفس الرؤية بالضبط، ونريد أن تنتهي هذه الحرب، وكما قلت، قد ينتهي اليوم إذا فعل بوتين الشيء الصحيح وانسحب".

وأكد الرئيس الأوكراني أن "السلام العادل" مع روسيا يعني عدم وجود تنازلات بشأن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.