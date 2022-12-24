(CNN)-- قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و7 في المائة في بداية العام المقبل، وذلك في تصريح لقناة روسيا 24 الحكومية ببلاده يوم الجمعة.

وقال نوفاك: "نحن مستعدون لخفض إنتاجنا جزئيًا، وقد يحدث هذا، أقوم بتقييم المخاطر، دعنا نقول إنه وفي بداية العام المقبل يمكن أن نحصل على تخفيض يتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميًا، بالنسبة لنا فهو حوالي 5-6، 5-7 بالمائة.. وهذا حجم ضئيل.."

وقال نوفاك إن خفض الإنتاج هذا قد يكون ضروريا لأنه يجري إعداد أمر رئاسي يتضمن فرض حظر على تسليم النفط ومنتجاته إلى الدول التي تفرض سقفا سعريا في الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن أسعار خام برنت (المقياس العالمي لسعر النفط) ارتفعت بنسبة 3.6٪ يوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها في 3 أسابيع.