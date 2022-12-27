دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الدول الغربية إلى التحلي بضبط النفس في المسائل النووية، وذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية، الثلاثاء.

وقال لافروف: "نواصل دعوة الغرب إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذه القضية الحساسة للغاية. من أجل تقليل المخاطر النووية إلى الحد الأدنى، من المهم من الناحية العملية، أن نبقى ملتزمين بفرضية عدم جواز شن حرب نووية، التي أكدتها الدول النووية الخمسة، في بيان مشترك بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2022".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس: "وفقا للمنطق الوارد في البيان، يجب منع أي مواجهة عسكرية بين القوى النووية لأنها محفوفة بكارثة".

وتابع لافروف قائلا: "ويؤكد ذلك على وجه الخصوص، أن روسيا تؤيد تشكيل هيكل متجدد، وأكثر استقرارا للأمن الدولي، قائم على ضمان القدرة على التنبؤ والاستقرار الاستراتيجي العالمي، فضلا عن مراعاة مبادئ المساواة والأمن غير القابلة للتجزئة، والاعتبار المتبادل لمصالح الأطراف".

وفي المقابلة نفسها، أكد لافروف، أنه لم يتم تلقي أفكار مهمة من واشنطن، فيما يتعلق بالاتصالات الدبلوماسية الكاملة بين روسيا والولايات المتحدة، موضحا أنه "من الصعب الآن قول شيء عن تنفيذ اتصالات ثنائية كاملة، عبر وزارات الخارجية".

وقال لافروف لوكالة تاس: "لم تكن هناك أفكار مهمة من الأمريكيين بشأن هذه القضية"، وأضاف: "لقد أكدنا مرارا على مختلف المستويات، بما في ذلك المستويات الأعلى، أننا لا نتجاهل الحوار البناء".