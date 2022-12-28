نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، نقلا عن اتحاد المحامين الروس، أن الجنود الروس المشاركين في الحرب على أوكرانيا، سيكون لهم الحق، في تجميد الحيوانات المنوية وتخزينها مجانا في بنوك التجميد.

وقال إيغور ترونوف، رئيس اتحاد المحامين الروس: "ستحصل عائلات أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية، كجزء من التعبئة الجزئية، على إمكانية الوصول المجاني لعلاج الخصوبة وتخزين الحيوانات المنوية في بنك التجميد". وبحسب تاس، تم حشد الأزواج للحرب، في حين طلبت أسرهم المساعدة.

ووفقا لترونوف، فقد وافقت وزارة الصحة الروسية على طلب "إنشاء بنك تجميد مجاني للمواد الجينية، وتعديل نظام التأمين الصحي الإلزامي، لتخصيص حصة مجانية لعلاج الخصوبة لمواطني روسيا المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف ترونوف وفقا لما نقلته "تاس": "حددت وزارة الصحة الروسية إمكانية استخدام الأموال من الميزانية الفيدرالية لتمويل حفظ وتخزين الحيوانات المنوية بدون رسوم، للمواطنين الذين تم حشدهم في العملية العسكرية الخاصة خلال الفترة من 2022-2024".

وأوضح أن "أي استخدام مجاني لاحق للمواد الوراثية المحفوظة في تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، يحكمه القانون، بشرط أن يشار إليه كجزء من حزمة التأمين الصحي الإلزامي للفرد".