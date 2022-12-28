زيلينسكي يسعى لمساعدة رئيس وزراء الهند للوصول لخطة سلام

وزير الخارجية الروسي يقول إن أوكرانيا عليها أن تتخلى عن أراضيها المحتلة.. وزيلينسكي: لن يحدث ذلك

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يعتمد على مساعدة الهند في تنفيذ "صيغة سلام" خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "لقد أعلنت عن معادلة للسلام والآن أعول على مشاركة الهند في تنفيذها.."

وفي بيان عقب المكالمة، قالت الحكومة الهندية إن مودي كرر دعواته "بوقف فوري للأعمال العدائية" و"العودة إلى الحوار والدبلوماسية".

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي إلى تعزيز العلاقات التجارية مع موسكو بعد أن أصبحت واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي متحدية العقوبات الغربية وتوفر شريان حياة مالي حيوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوقت الذي يشن فيه الكرملين حربًا غير مبررة ضد جارته أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد قدم صيغة لاتفاق سلام من 10 نقاط لزعماء العالم في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتولت الهند رئاسة مجموعة العشرين هذا الشهر وستظل كذلك حتى العام المقبل.

وفي حين أن الهند لم تدين رسميًا الغزو الروسي لأوكرانيا، أخبر مودي بوتين في سبتمبر/ أيلول أن الوقت الحالي ليس وقت الحرب، مشددًا على الحاجة إلى "الانتقال إلى طريق السلام" وذكّر الزعيم الروسي بأهمية "الديمقراطية والدبلوماسية والحوار".