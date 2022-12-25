نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

لحظات مرعبة تُظهر المشاهد الأولية بعد الهجوم الروسي الذي استهدف أوكرانيا مع بداية موسم الأعياد

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كييف، أوكرانيا (CNN)-- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بخطابه المسائي مواطني بلاده من التراخي خلال موسم عطلات عيد الميلاد.

وقال زيلينسكي في كلمته: "من فضلكم تذكروا من يحاربنا.. في موسم الأعياد القادم، قد يصبح الإرهابيون الروس أكثر نشاطًا مرة أخرى.. إنهم يحتقرون القيم المسيحية وأي قيم على الإطلاق"، على حد تعبيره.

وطلب الرئيس الأوكراني من مواطني بلاده "مساعدة بعضهم البعض والاعتناء ببعضهم البعض".

أنهى الرئيس الأوكراني كلمته بتصريح أدلى به باللغة الروسية قائلاً: "شيء آخر: يجب على المواطنين الروس أن يفهموا بوضوح أن الإرهاب لا يبقى أبدًا بلا إجابة".