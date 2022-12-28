"هذا أسوأ كابوس لبوتين".. ما الذي قصده مذيع CNN بعد خطاب زيلينسكي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الكرملين، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألغى رحلته التي كانت مقررة، الأربعاء، إلى منطقة بسكوف، بسبب "ظروف الطيران".

وسيبقى بوتين في مدينة سانت بطرسبرغ، حيث عقد "قمة غير رسمية" لمدة يومين مع قادة كومنولث الدول المستقلة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "اليوم، كان من المقرر، أن يطير (الرئيس بوتين) إلى منطقة بسكوف في رحلة عمل، ولكن ذلك لم يكن ممكنا، نظرا لظروف الطيران، لذلك سيعقد حدثا، سيتم خلاله إطلاق مصنع تيتان بوليمر، عبر الفيديو كونفرانس من سانت بطرسبرغ".

وكان الكرملين قد أعلن، الثلاثاء، عن الزيارة المقررة، وكان من المفترض أن يزور خلالها، بوتين مصنع تيتان بوليمر، الواقع في منطقة بسكوف، بالقرب من الحدود مع لاتفيا وإستونيا، وأن يلتقي بحاكم المنطقة ميخائيل فيديرنيكوف.

وأكد بيسكوف أن هذا "حدث مهم للغاية" أراد بوتين "حضوره شخصيا".