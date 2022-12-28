أوكرانيا ترد على تصريحات بوتين بشأن المفاوضات

"هذا أسوأ كابوس لبوتين".. ما الذي قصده مذيع CNN بعد خطاب زيلينسكي؟

مكالمة هاتفية بين جندي ووالدته تم اعتراضها تكشف حقيقة حرب بوتين في أوكرانيا

(CNN)-- قال ألكسندر رودنيانسكي، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للشؤون الاقتصادية، لشبكة CNN، إن تصريحات الكرملين حول إجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى السلام "مجرد وسيلة من الحكومة الروسية لكسب المزيد من الوقت ولا يمكن الوثوق بها".

وأضاف رودنيانسكي أن "مسار الحرب الخاطفة تحول لخطأ فادح بالنسبة لهم وهم يعرفون ذلك، لذا فهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لإعادة تجميع صفوفهم وبناء قواتهم".

وأضاف أن الكرملين يحاول إقناع العالم بعدم إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وقال: "يجب ألا نقع في هذا الفخ".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي، يوم الأحد، عن الحرب في أوكرانيا، إنه مستعد "للتفاوض مع كل من يشارك في هذه العملية حول حلول مقبولة"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.

وهدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الإثنين، أوكرانيا، قائلا إنه يجب عليها أن تفي بمقترحات موسكو بشأن المناطق الأوكرانية التي تدعي روسيا السيطرة عليها بعد الاستفتاءات الصورية وإلا سيتخذ الجيش الروسي إجراءات.

وكانت الحكومة الأوكرانية قالت مرارا وتكرارا إنها لن تقبل أي اتفاق من شأنه أن يعرض سلامة بلادها للخطر.