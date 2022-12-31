نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

لماذا أطلقت كوريا الشمالية الكثير من الصواريخ هذا العام؟

لحظة مقاطعة صفارات الإنذار بثًا في كوريا الجنوبية.. صواريخ بيونغ يانغ الباليستية تثير موجة من "البدايات المقلقة"

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، يوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية سقطت في المياه قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، وكانت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الصواريخ قطعت مسافات تقارب 350 كيلومترا (217 ميلا) على ارتفاعات قصوى تبلغ نحو 100 كيلومتر (62 ميلا).

وأدانت الوزارة عمليات إطلاق بيونغ يانغ الأخيرة للصواريخ الباليستية، وقالت إن عمليات الإطلاق المتكررة لكوريا الشمالية "تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي".

وأضافت أن "إطلاق مثل هذه الصواريخ الباليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وأن اليابان قدمت احتجاجا شديدا ضد كوريا الشمالية".