نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

"هذا أسوأ كابوس لبوتين".. ما الذي قصده مذيع CNN بعد خطاب زيلينسكي؟

وزير الخارجية الروسي يقول إن أوكرانيا عليها أن تتخلى عن أراضيها المحتلة.. وزيلينسكي: لن يحدث ذلك

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- استخدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اللغة الروسية في خطابه مساء السبت، لإرسال رسالة إلى روسيا ومواطنيها.

وقال زيلينسكي إن الروس، الذين نفذوا موجة أخرى من الهجمات الصاروخية السبت، "يتبعون الشيطان"، وأن الاتحاد الروسي يشن حربًا لضمان بقاء رئيسه في السلطة "حتى نهاية حياته".

وأضاف زيلينسكي: "كل هذه الحرب التي تشنها، أنتم - روسيا، الحرب ليست مع الناتو، كما يكذب دعاتكم. إنه ليس لشيء تاريخي. إنه لشخص واحد أن يبقى في السلطة حتى نهاية حياته".

وأضاف: "وما سيحدث معكم جميعًا، يا مواطني روسيا، لا يعنيه".

وقال زيلينسكي: "الزعيم الروسي يختبئ وراء القوات، خلف الصواريخ، خلف جدران مساكنه وقصوره، وخلف شعبه. يختبئ خلفكم ويحرق بلدكم ومستقبلكم. لا أحد سوف يغفر لكم على الإرهاب".

وتابع زيلينسكي: "اعترضت قوات الدفاع الجوي معظم الصواريخ الروسية. لولا الدفاع الجوي، لكان عدد الضحايا مختلفًا. أكبر بكثير. وهذا دليل آخر للعالم على وجوب زيادة الدعم لأوكرانيا".