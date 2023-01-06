تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، أن واشنطن تدرس عدة خيارات منها إحضار قوات أوكرانية إلى الولايات المتحدة للتدريب على نظام صواريخ "باتريوت" والتدريب في الخارج أو المزج بين الاثنين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في مؤتمر صحفي: "أعتقد بوضوح أننا في هذه المرحلة من المعركة قادرون على توفير هذا النوع من التدريب لتمكين أوكرانيا من الحفاظ على هذا النوع من الأنظمة حتى يتمكنوا من التركيز على الدفاع عن بلدهم واستعادة الأراضي".

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده "تعتزم" تزويد أوكرانيا بحزمة من المساعدة الأمنية ستشمل المركبة القتالية "برادلي".

وجاء هذا الإعلان في بيان عن مكالمة هاتفية بين بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولتز، حيث ناقشا الحرب في أوكرانيا.

وكان بايدن قال، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرس هذه الخطوة.

ووفقا للبيان، أعرب بايدن وشولتز "عن تصميمهما المشترك على مواصلة تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي الضروري لأوكرانيا طالما كانت هناك حاجة لذلك، وتحقيقا لهذه الغاية، تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية، وكذلك تعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية "ماردر" وقال البيان إن البلدين "يخططان لتدريب القوات الأوكرانية على الأنظمة المعنية".

وصرحت السفيرة الألمانية لدى الولايات المتحدة إميلي هابر بأن بلادها ستزود أوكرانيا بمركبات قتالية وبطارية إضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت.

يذكر أن المركبة القتالية "ماردر" يستخدمها الجيش الألماني منذ أوائل السبعينيات ولكن يتم تحديثها باستمرار، وبينما يقوم الجيش الألماني بالتخلص التدريجي منها، لا يزال المئات منها في الخدمة، وهي مركبة تنقل الجنود.