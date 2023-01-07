أمريكا تعلن موعد بدء تدريب الجيش الأوكراني على صواريخ "باتريوت"

تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، أن تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ "باتريوت" سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر ، إن التدريب سيستغرق "عدة أشهر".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت، يوم الخميس، إن بلادها تدرس إحضار الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على نظام صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى التفكير في التدريب في الخارج أوالمزج بين الاثنين، وفقًا لمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر.

وأضاف رايدر: "أعتقد بوضوح أننا في مرحلة من هذه المعركة قادرون على توفير هذا النوع من التدريب لتمكين أوكرانيا من الحفاظ على هذا النوع من الأنظمة حتى يتمكنوا من التركيز على الدفاع عن بلدهم واستعادة الأراضي".