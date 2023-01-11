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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع انفجار خارج مقر وزارة الخارجية الأفغانية، في العاصمة كابول، الأربعاء، مما أسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أعلن مسؤول في الشرطة الأفغانية.

وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابول على تويتر، إن انفجارًا وقع خارج مبنى وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول وأسفر عن سقوط ضحايا.

وأوضح زدران: "وقع انفجار الساعة الرابعة مساء الأربعاء، على طريق وزارة الخارجية"، وأضاف زدران أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات ويتواجد فريق تحقيق في مكان الحادث.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن مسؤولين قولهم إن 20 شخصًا على الأقل أصيبوا في الانفجار.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت في مطلع عام 2023، أن "عددًا من مواطنينا قُتلوا وجُرحوا" في انفجار وقع عند البوابة الرئيسية لمطار عسكري في كابول.