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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من الإعلانات السابقة لأوانها، التي تتحدث عن الاستيلاء على بلدة سوليدار الأوكرانية، وحث على الالتزام بالبيانات الرسمية، لكنه قال إن هناك "اتجاها إيجابيا".

وقال بيسكوف عندما سئل في مؤتمر عبر الهاتف للتعليق على نتائج عملية السيطرة على بلدة سوليدار المنجمية في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا إن "هناك اتجاها إيجابيا"، في إشارة إلى تقدم القوات الروسية خلال المعارك بالبلدة.

وأضاف أن "النجاح في العمليات العسكرية سيتحقق عندما نحقق الأهداف التي حددها القائد الأعلى (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) في سياق العملية العسكرية الخاصة".

وكان يفغيني بريغوزين زعيم مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، أعلن الأربعاء، أن مجموعته قد سيطرت على "كامل أراضي سوليدار".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي، الثلاثاء، إن القوات الروسية تركز على الاستيلاء على سوليدار، موجها الشكر للقوات الأوكرانية على "شجاعتها وصمودها في الدفاع عن سوليدار".

وبدوره، أكد الجيش الأوكراني، الأربعاء، أن الوضع في البلدة "تحت السيطرة"، وقال إن "سوليدار كانت وستظل أوكرانية".