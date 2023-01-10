دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تركز جهودها في ساحة المعركة للسيطرة على مدينة سوليدار المنجمية، في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي، الاثنين، أن الروس "ركزوا جهدهم الأكبر على سوليدار، إنه أمر صعب للغاية، لم تعد هناك أي جدران تقريبا إلا وتضررت".

وأكد الرئيس الأوكراني: "تم تدمير كل شيء بالكامل، ولم تعد هناك حياة تقريبا، لقد خسروا (الروس) الآلاف من شعبهم، كل المنطقة بالقرب من سوليدار مغطاة بجثث المحتلين وأثار الضربات، هذا هو الجنون بعينه"، موضحا أن مرونة قواته "أكسبتهم وقتا إضافيا".

وقال زيلينسكي في خطابه، إن إدارته تعمل على إرسال المعدات العسكرية التي وعد بها حلفاء أوكرانيا، إلى خط المواجهة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يكون هناك أقل وقت ممكن بين الاتفاق بشأن الحصول على الدعم الإضافي، ووصول هذا الدعم إلى ساحة المعركة".

ومن جانبه، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني في وقت سابق، الاثنين، إن القوات الأوكرانية صدت محاولة روسية سابقة للسيطرة على بلدة سوليدار.