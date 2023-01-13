وزارة الدفاع الروسية تعلن "تحرير" سوليدار شرقي أوكرانيا

(CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الروسية عمّا وصفته بـ"تحرير" بلدة سوليدار شرقي أوكرانيا وذلك بعد ساعات على تصريحات نائب وزير الدفاع الأوكراني الذي قال إن الاشتباكات "حامية الوطيس" في البلدة الليلة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية أن "فرض السيطرة على سوليدار يجعل من الممكن قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية في باخموت"، في حين لم تشر الوزارة إلى مزاعم "فاغنر" بأن الشركة العسكرية الخاصة قامت بتحرير البلدة بنفسها حصريًا.

ويذكر أن الاستيلاء على بلدة سوليدار هو أول انتصار كبير للقوات الروسية في أوكرانيا منذ شهور.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد قال الخميس، إن الجيش الروسي بذل "جهودا هائلة" لاستعادة السيطرة على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا، لكن "لا يزال العمل الرئيسي أمامنا".