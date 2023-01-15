ارتفاع عدد القتلى بقصف صاروخي روسي لمبنى سكني في دنبيرو بأوكرانيا

ردًا على هجمات كييف.. ضربة صاروخية روسية تقصف سوقًا في أوكرانيا

بعد ضربة أوكرانيا الموجعة في دونيتسك.. جدل كبير في روسيا حول سبب كشف موقع الجنود

كييف، أوكرانيا (CNN)— ارتفع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو الأوكرانية إلى 20 قتيلا، وفقا لما أعلنه فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك.

وأضاف ريزنيشنكو في منشور بصفحته الرسمية على موقع "تيليغرام"، يوم الأحد، أنه تم إنقاذ 38 شخصًا من تحت الأنقاض، وأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وكان كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئاسة بأوكرانيا قد أعلن في وقت سابق أن 9 أشخاص بينهم مراهقة تبلغ من العمر 15 عاما قتلوا عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكني في مدينة دنيبرو يوم السبت.

وفي خطابه الليلي يوم السبت، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه تم إنقاذ "عشرات" الأشخاص من المبنى رغم "تحطيم" معظم الطوابق في الضربة الروسية، مضيفا أن من بين الذين تم إنقاذهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.