أوكرانيا تنفي سقوط سوليدار في قبضة روسيا: القتال ما زال مستمرًا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت أوكرانيا، الجمعة، ما أعلنته القوات الروسية عن سيطرتها على مدينة سوليدار الأوكرانية، وأكدت أن القتال ما زال مستمرًا في المدينة.

وقال المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية، سيرهي شيريفاتي لوكالة الأنباء الأوكرانية RBC أوكرانيا، إن ادعاء روسيا بالسيطرة على سوليدار "غير صحيح"، مضيفا أن "القتال مستمر في المدينة".

وفي الوقت نفسه، رصد فريق شبكة CNN الذي يتواجد على بعد حوالي 4 كيلومترات من مدينة سوليدار، استمرار إطلاق النار والقصف في المدينة. كما رصد فريق CNN نقل الجيش الأوكراني لقواته فيما يبدو أنه تراجع منظم إلى حد ما، لكن دون إحساس بالذعر بين القوات الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الجمعة، "تحرير" سوليدار شرقي أوكرانيا، بعد ساعات على تصريحات نائب وزير الدفاع الأوكراني الذي قال إن الاشتباكات "حامية الوطيس" في المدينة الليلة الماضية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "فرض السيطرة على سوليدار يجعل من الممكن قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية في باخموت"، في حين لم تشر الوزارة إلى مزاعم "فاغنر" بأن الشركة العسكرية الروسية الخاصة قامت بـ"تحرير" البلدة بنفسها حصريًا.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف قال، الخميس، إن الجيش الروسي بذل "جهودا هائلة" لاستعادة السيطرة على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا، لكن "لا يزال العمل الرئيسي أمامنا".