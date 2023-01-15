تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

(CNN)-- الخريف الماضي، مع استعادة أوكرانيا مساحات شاسعة من المناطق في سلسلة من الهجمات المضادة، قصفت القوات الروسية بمدفعية وصواريخ أمريكية الصنع. يتم توجيه بعض من هذه المدفعية عن طريق أنظمة استهداف محلية طورتها أوكرانيا في أرض المعركة.

حوّلت برمجية أوكرانية الصنع أجهزة التابلت والهواتف إلى أدوات استهداف متقدمة تستخدم حاليًا على نطاق واسع عبر الجيش الأوكراني.

والنتيجة تطبيق هاتف محمول يغذي الأقمار الصناعية والصور الاستخباراتية الأخرى، في خوارزمية استهداف في الوقت الفعلي، على نحو يساعد الوحدات قرب الخطوط الأمامية على توجيه الطيران نحو الأهداف المحددة. ولأنه تطبيق هاتف وليس جزءا من جهاز، فإنه من السهل تحديثه وترقيته سريعًا، |إلى جانب إتاحته على نطاق واسع للجنود.

وقال مسؤولون أمريكيون على علم بالأداة، قالوا إنها كانت فعالة للغاية في توجيه نيران المدفعية الأوكرانية على الأهداف الروسية.

ويعد تطبيق الهاتف واحدًا من عشرات الأمثلة لابتكارات المعركة التي أتت بها أوكرانيا في غضون حوالي عام من الحرب، وغالبا ما تجد حلولا لمشاكل باهظة الثمن.

طائرات بدومنه طيار بلاستيكية صغيرة، تطن بهدوء وتسقط القنابل اليدوية وغيرها من الذخائر على القوات الروسية. طابعات ثلاثية الأبعاد تصنع بعد قطع الغيار حاليًا، يمكنها إصلاح المعدات الثقيلة في الميدان.

حوّل الفنيون شاحنات الـ"بيك آب" إلى محطات إطلاق صواريخ محمولة. واكتشف المهندسون طريقة ربط صواريخ أمريكية متقدمة بطائرات سوفيتية مثل ميغ – 29، لتساعد في استمرار تحليق القوات الجوية الأوكرانية لمدة تصل إلى 9 شهور من الحرب.

وطورت أوكرانيا سلاحها المضاد للسفن، نبتون، مستندة على تصميم صاروخ سوفيتي يمكنه استهداف البحرية الروسية من على بعد 100 ميل.

هذه البراعة الأوكرانية أدهشت المسؤولين الأمريكيين، الذي أشادوا بقدرات كييف وحلولها لتوفير على مواجهة احتياجات المعركة التي تسد الفجوات التكتيكية المهمة التي خلفتها الأسلحة الغربية الأكبر والأكثر تطورًا.

في حين أن المسؤولين الأمريكيين وغيرهم من المسؤولين الغربيين لا يمتلكون دائمًا نظرة ثاقبة حول كيفية عمل الأنظمة المصممة حسب الطلب في أوكرانيا - إلى حد كبير لأنهم ليسوا على الأرض - يقول كل من المسؤولين والمحللين من المصادر المفتوحة إن أوكرانيا أصبحت معمل حربي حقيقي لحلول رخيصة لكنها فعالة.

قال سيث جونز، مدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "ابتكارهم مثير للإعجاب بشكل لا يصدق".

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"اختبار معركة العالم الحقيقي"

وفي الوقت نفسه، قدمت الحرب في أوكرانيا أيضًا للولايات المتحدة وحلفائها فرصة نادرة لدراسة كيفية أداء أنظمة أسلحتهم في ظل الاستخدام المكثف - وما هي الذخائر التي يستخدمها كلا الجانبين لتحقيق انتصارات في هذه الحرب الحديثة التي دارت رحاها بشدة. كما تابع ضباط العمليات الأمريكيون ومسؤولون عسكريون آخرون مدى نجاح روسيا في استخدام طائرات بدون طيار رخيصة وقابلة للاستهلاك تنفجر عند الارتطام، مقدمة من إيران، لتدمير شبكة الكهرباء الأوكرانية.

قال أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية الغربية إن أوكرانيا "بالتأكيد مختبر أسلحة بكل معنى الكلمة لأنه لم يتم استخدام أي من هذه المعدات على الإطلاق في حرب بين دولتين متقدمتين صناعيًا. هذا اختبار معركة في العالم الحقيقي".

بالنسبة للجيش الأمريكي، كانت الحرب في أوكرانيا مصدرًا رائعًا للبيانات حول فائدة أنظمتها الخاصة.

بعض الأنظمة البارزة الممنوحة للأوكرانيين - مثل الطائرة بدون طيار Switchblade 300 والصاروخ المصمم لاستهداف أنظمة رادار العدو - تبين أنها أقل فعالية في ساحة المعركة مما كان متوقعًا، وفقًا لضابط العمليات العسكرية الأمريكية المطلع على ساحة المعركة، بالإضافة إلى دراسة حديثة لمركز أبحاث بريطاني.

لكن قاذفة الصواريخ المتعددة M142 الأمريكية خفيفة الوزن، أو HIMARS، كانت حاسمة لنجاح أوكرانيا - حتى عندما تعلم المسؤولون دروسًا قيمة حول معدل إصلاح الصيانة الذي تطلبته هذه الأنظمة في ظل هذا الاستخدام الكثيف.

قال مسؤول دفاعي إن الطريقة التي استخدمت بها أوكرانيا إمداداتها المحدودة من صواريخ HIMARS لإحداث الفوضى في القيادة والسيطرة الروسية، وضرب مواقع القيادة والمقار ومستودعات الإمداد، كانت مدهشة، مضيفًا أن القادة العسكريين سيدرسون هذا لسنوات.

جزء مهم آخر من الخبرة كان حول مدافع القوية التي كانت جزءًا مهمًا من قوة ساحة المعركة في أوكرانيا. وقال مسؤول عسكري أمريكي آخر إن براميل مدافع الهاوتزر تفقد دقتها إذا تم إطلاق الكثير من القذائف في فترة زمنية قصيرة، مما يجعل المدفعية أقل دقة وأقل فعالية.

كما قام الأوكرانيون بابتكارات تكتيكية أثارت إعجاب المسؤولين الغربيين. خلال الأسابيع الأولى من الحرب، قام القادة الأوكرانيون بتكييف عملياتهم لتوظيف فرق صغيرة من المشاة الراجلة أثناء التقدم الروسي في كييف. كانت مسلحة بصواريخ ستينغر وغافلين محمولة على الكتف، تمكنت القوات الأوكرانية من التسلل ومهاجمة الدبابات الروسية.

كما درست الولايات المتحدة الصراع عن كثب للحصول على دروس أكبر حول كيفية شن حرب بين دولتين حديثتين في القرن الحادي والعشرين.

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قال ضابط العمليات إن أحد الدروس التي قد تتعلمها الولايات المتحدة من هذا الصراع هو أن المدفعية المقطوعة - مثل نظام هاوتزر M777 - قد تكون شيئًا من الماضي. قال هذا الشخص إنه من الصعب جدًا تحريك هذه الأنظمة بسرعة لتجنب نيران الرد - وفي عالم تنتشر فيه الطائرات بدون طيار والمراقبة العلوية، "من الصعب جدًا الاختباء في الوقت الحاضر".

عندما يتعلق الأمر بالدروس المستفادة، قال النائب الديمقراطي جيم هيمز من ولاية كونيتيكت، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: "هناك كتاب سيُكتب حول هذا الموضوع".

كما لاحظ مقاولو الدفاع الأمريكيون الفرصة الجديدة لدراسة - وتسويق - أنظمتهم.

وأعلنت شركة BAE Systems بالفعل أن النجاح الروسي لطائرات الكاميكازي بدون طيار قد أثر على كيفية تصميمها لمركبة قتال مصفحة جديدة للجيش، مضيفة المزيد من الدروع لحماية الجنود من الهجمات من أعلى.

وقد سعت أجزاء مختلفة من الحكومة الأمريكية والصناعة إلى اختبار أنظمة وحلول جديدة في معركة كانت أوكرانيا بحاجة من أجلها إلى كل المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها.

في الأيام الأولى للصراع، أرسلت وكالة المخابرات الجغرافية المكانية الوطنية خمس طائرات بدون طيار خفيفة الوزن وعالية الدقة إلى قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أوروبا - فقط في حالة قد تكون مفيدة في أوكرانيا. الطائرات بدون طيار، التي صنعتها شركة تدعى Hexagon، لم تكن جزءًا مما يسمى ببرنامج التسجيل في وزارة الدفاع، مما يشير إلى الطبيعة التجريبية للصراع.

حتى أن نائب الأميرال البحري روبرت شارب، رئيس وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية في ذلك الوقت، تباهى علنًا بأن الولايات المتحدة دربت "شريكًا عسكريًا" في أوروبا على النظام.

قال شارب لشبكة CNN على هامش مؤتمر عبر الأقمار الصناعية في دنفر الربيع الماضي: "ما يتيح لك هذا القيام به هو الخروج تحت الغطاء السحابي وجمع بيانات الاستخبارية الجغرافية الخاصة بك".

على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها مجموعة صغيرة من المسؤولين الأمريكيين والصناعات الخارجية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الطائرات بدون طيار قد دخلت المعركة.

وفي الوقت نفسه، قال العديد من مسؤولي المخابرات والجيش لشبكة CNN، إنهم يأملون في أن يصبح إنشاء ما يسميه الجيش الأمريكي طائرات بدون طيار - أسلحة رخيصة تستخدم لمرة واحدة - أولوية قصوى لمقاولي الدفاع.

قال أحد هؤلاء المسؤولين بحزن: "أتمنى أن نصنع طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه بقيمة 10000 دولار".