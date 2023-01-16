مذيعة CNN في أفغانستان بعد عام من استيلاء طالبان على السلطة.. شاهد كيف تبحث الأمهات عن طعام لأطفالهن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال خالد زادران المتحدث باسم الشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، إن النائب الأفغانية السابقة مرسال نبي زاده وحارسها قُتلا داخل منزلها في كابول في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وكانت مرسال عضوا سابقا في البرلمان، خلال وجود الحكومة التي أطاحت بها حركة طالبان في أغسطس/ آب عام 2021، وكانت واحدة من عدد قليل من النائبات السابقات اللواتي بقين في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة. وتم انتخابها عام 2019 لتمثيل كابول.

وأضاف زدران أن شقيق النائب مرسال نبي زاده، أصيب أيضا في الهجوم وأنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وذكر قائد الشرطة المحلية مولفي حميد الله خالد، أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، الأحد، وهذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها نائب برلماني من الحكومة السابقة في كابول منذ استيلاء طالبان على السلطة.

وكانت الشرطة في كابول، أعلنت أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا الأسبوع الماضي في انفجار وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية. وكتبت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان في بيان يدين الهجوم أن "تزايد انعدام الأمن مصدر قلق بالغ، العنف ليس جزءا من أي حل لتحقيق سلام دائم في أفغانستان".

ومنذ أن سيطرت طالبان على الحكم في البلاد، أودت هجمات متعددة بحياة العشرات في العاصمة.