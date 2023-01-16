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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، أن دبابات تشالنجر 2 التي تخطط المملكة المتحدة لإرسالها إلى أوكرانيا "ستحترق مثل غيرها".

وكان مكتب رئاسة الوزراء البريطاني "داونينج ستريت" أعلن، السبت، عن خطط لإرسال 12 دبابة من طراز "تشالنجر 2"، وأنظمة مدفعية إضافية كجزء من الجهود "لتكثيف" الدعم لأوكرانيا.

ورداً على سؤال حول قرار المملكة المتحدة، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، قال بيسكوف إن تسليم معدات عسكرية أكثر تطوراً من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى إلى أوكرانيا: "لن يكون قادرا على تغيير الوضع على الأرض، ولكن فقط "يطيل" من أمد الأعمال العدائية، و"يتسبب في مزيد من المتاعب لدولة أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف أن هذه الدول تستخدم أوكرانيا "كأداة لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا"، حسب وصفه.

وتابع بيسكوف قائلا: "هذه الدبابات ستحترق مثل غيرها"، وأضاف أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة" تتواصل، وسوف تحقق أهدافها.

وعلى صعيد ذي صلة، تم "إسقاط 7 طائرات بدون طيار فوق البحر" بالقرب من ميناء سيفاستوبول في منطقة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، بحسب ما أعلن حاكم المدينة ميخائيل رازفوزهايف.

وقال رازفوجيف، الإثنين، إن "قوات الدفاع الجوي وأسطول البحر الأسود أسقطت الطائرات المسيرة". وأوضح أن الهجوم كان عملية لها أبعاد "معنوية" من قبل القوات الأوكرانية، مؤكدا عدم وقوع انفجارات في المدنية، وأن "كل شيء هادئ، ولم تتضرر أي منشآت"، حسب قوله.