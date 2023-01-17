تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

(CNN)-- أعلن الجيش الامريكي، يوم الاثنين، وصول قوات أوكرانية إلى قاعدة فورت سيل في ولاية أوكلاهوما لبدء التدريب على نظام الصواريخ باتريوت.

وكانت شبكة CNN أول من أورد أن التدريب كان من المقرر أن يبدأ في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وتجري الولايات المتحدة في قاعدة فورت سيل التدريبات على صواريخ باتريوت لجيشها ودول أخرى.

وقالت القاعدة، في بيان، إن "نفس المدربين الذين يقدمون التدريبات لجيوش الولايات المتحدة والدول الحليفة والشريكة سيقدمون التدريب للقوات الأوكرانية".

ووفقا لمسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سيستغرق التدريب "عدة أشهر" على نظام دفاع جوي، وليس من الواضح إلى أي مدى يمكن تسريع برنامج التدريب.