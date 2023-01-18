هولندا تخطط لإرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

(CNN) -- قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض إن هولندا تخطط مثل الولايات المتحدة وألمانيا لإرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا.

وأضاف روته: "لدينا النية للانضمام إلى ما تفعله مع ألمانيا في باتريوت" وتابع: "أعتقد أنه من المهم أن ننضم إلى ذلك"، مضيفا أنه ناقش الأمر بالفعل مع المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر رئيس الوزراء الهولندي: "لا يمكننا أبدا قبول أن يفلت (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وروسيا من هذا الأمر، لذا فإن مسؤوليتنا أن نحاكمهم".

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الهولندية التعليق على تصريحات رئيس الوزراء.

وقال البيت الأبيض في بيان عن الاجتماع إن بايدن وروته "أعادا التأكيد على العلاقات التاريخية والقيم المشتركة التي تربط الولايات المتحدة وهولندا".

وأضاف البيان: "استعرض الزعيمان دعمنا السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني الثابت لأوكرانيا في مواجهة حرب العدوانية الروسية الوحشية، بما في ذلك جهودنا لمحاسبة روسيا على انتهاكاتها وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية، كما ناقشا التعاون المتزايد بشأن أولويات السياسة الخارجية الأخرى، بما في ذلك رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".