ردًا على هجمات كييف.. ضربة صاروخية روسية تقصف سوقًا في أوكرانيا

بعد ضربة أوكرانيا الموجعة في دونيتسك.. جدل كبير في روسيا حول سبب كشف موقع الجنود

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وسعت روسيا قائمتها ضد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المدرجين على القائمة السوداء والممنوعين من دخولها، ردا على حزمة العقوبات التاسعة التي فرضها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضد موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الثلاثاء، إنه بموجب عقوباتها، لن يسمح للمشمولين بها بدخول الأراضي الروسية، ومن بينهم مسؤولون كبار من الوكالات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي المشاركين في تدريب القوات الأوكرانية كجزء من مهمة الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

كما تشمل العقوبات الروسية أيضا الكيانات التجارية التي تديرها الدول الأوروبية، والتي تصنع وتورد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف، إضافة إلى مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي "التي تنخرط في خطاب منهجي علني مناهض لروسيا"، بحسب البيان.

ولم تذكر وزارة الخارجية الروسية أسماء محددة للأفراد أو الكيانات الممنوعة من دخول البلاد.

وتأتي الإجراءات الانتقامية الروسية، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن الحزمة التاسعة من العقوبات ضد موسكو، والتي شملت إضافة ما يقرب من 200 فرد وكيان إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لتجميد أصولهم، من بينهم أفراد من القوات المسلحة الروسية وشركات الصناعات الدفاعية وسياسيين وروس، بجانب السلطات التي تعمل بالوكالة لصالح روسيا في المناطق المحتلة في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية: "نحن نعتبر أن هذه التحركات الأوروبية غير شرعية ونعتقد أنها تقوض الصلاحيات القانونية لمجلس الأمن الدولي"، وأضافت في بيانها أن "جميع الأعمال غير الودية من جانب الدول الغربية ستقابل برد سريع ومناسب".